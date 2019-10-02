https://static.news.ru/photo/4d05a710-e516-11e9-b0f1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин 2 октября сообщил, что страна никогда не ставила перед собой задачи «уйти от доллара». Глава государства сказал это, отвечая на вопросы в рамках Российской энергетической недели.

Президент подчеркнул, что РФ не собирается отказываться от доллара как от платёжного инструмента.

Мы, кстати говоря, никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платёжного инструмента. Но вынуждены просто думать о том, как обезопасить себя, — заявил Путин.

Ранее, как писал News.ru, отметил, что у него с американским лидером Дональдом Трампом нет никакой близости, но есть хорошие деловые отношения.

Глава государства также подчеркнул «вовлечённость» РФ во «внутриполитические дрязги США».

Она, по словам Путина, возникла ещё до их личного знакомства с Трампом.