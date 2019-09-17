https://static.news.ru/photo/22a6e0f4-d933-11e9-8a3f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Геннадий Зюганов Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вечером 17 сентября проведёт встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на вечер вторника у президента запланирована обширная работа. Она будет состоять из внутренних встреч и совещаний, которые пройдут в Кремле.

Наряду с другими у президента будет Зюганов, — передаёт ТАСС сообщение Пескова.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Путин таким образом продолжает практику общения с лидерами различных парламентских фракций. Президент, как говорит Песков, придаёт поддержанию диалога очень большое значение.

Как ранее писал News.ru, 17 сентября Путин поздравил режиссёра Владимира Меньшова с 80-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.