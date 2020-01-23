https://static.news.ru/photo/319c1bba-3dec-11ea-a651-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 23 января во время мероприятий в Израиле, посвящённых 75-летию с момента освобождения узников Освенцима, обменялся рукопожатиями с принцем Чарльзом.

Также глава государства поприветствовал своего французского коллегу Эммануэля Макрона.

Путин во время церемонии в рамках форума в Израиле проходил к своему месту в зале. Президент сначала поздоровался с Макроном, затем отдельно поприветствовал принца Чарльза. При этом российский лидер сначала не заметил вице-президента США Майкла Пенса. Однако спустя буквально пару секунд с американским политиком Путин тоже поздоровался, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том,что министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента РФ Владимира Путина за освобождение Освенцима Красной армией. Израильский министр встретил прибывшего в страну российского лидера в аэропорту. Владимир Путин прибыл в Израиль 23 января — впервые за восемь лет. Он примет участие в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом».