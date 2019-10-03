https://static.news.ru/photo/9082c684-e5e9-11e9-b895-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому от занимаемых должностей были освобождены руководители региональных МЧС, ФСИН, СК и МВД. Также были назначены новые главы нескольких силовых ведомств.

Свои посты покинут: начальник управления ФСИН по Владимирской области Андрей Виноградов, руководитель ГУ МЧС по Республике Коми Александр Князев, глава СУ СК России по Калининградской области Виктор Леденев.

В свою очередь, исходя из сведений, изложенных в указе, главой ГУ МЧС по Забайкальскому краю стал Николай Басов, должность главы управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН получил Юрий Бобкин, а пост замначальника управления по вопросам миграции МВД достался Олегу Кадочникову. Начальником ГУ МЧС по Севастополю назначили Дмитрия Козлова.

С полным списком увольнений и назначений за 3 октября можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Как ранее писал News.ru, Путин освободил от должности Геннадия Корниенко, занимавшего пост директора Федеральной службы исполнения наказаний с июня 2012 года.