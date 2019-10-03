Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому от занимаемых должностей были освобождены руководители региональных МЧС, ФСИН, СК и МВД. Также были назначены новые главы нескольких силовых ведомств.
Свои посты покинут: начальник управления ФСИН по Владимирской области Андрей Виноградов, руководитель ГУ МЧС по Республике Коми Александр Князев, глава СУ СК России по Калининградской области Виктор Леденев.
В свою очередь, исходя из сведений, изложенных в указе, главой ГУ МЧС по Забайкальскому краю стал Николай Басов, должность главы управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН получил Юрий Бобкин, а пост замначальника управления по вопросам миграции МВД достался Олегу Кадочникову. Начальником ГУ МЧС по Севастополю назначили Дмитрия Козлова.
С полным списком увольнений и назначений за 3 октября можно
Как ранее писал News.ru, Путин освободил от должности Геннадия Корниенко, занимавшего пост директора Федеральной службы исполнения наказаний с июня 2012 года.
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