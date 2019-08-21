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Президент Владимир Путин заявил, что Россия может нормально существовать и без Совета Европы. Однако если РФ исключат, то её граждане больше не смогут жаловаться в ЕСПЧ, напомнил российский лидер.

Мы туда не рвёмся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись и без этого. Но тогда люди не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека. Не думаю,...