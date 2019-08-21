Президент РФ Владимир Путин рассказал о ситуации после взрыва при испытаниях на полигоне под Северодвинском.
Все службы, фиксирующие радиацию, работают. Фон в норме. Это касается и соседних государств, — заявил Путин на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Взрыв на полигоне под Северодвинском произошёл 8 августа. Российские власти в разные моменты времени предоставляли противоречивую информацию об инциденте, так, число погибших в официальных сообщениях изменилось с двух до пяти, писал News.ru.