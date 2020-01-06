https://static.news.ru/photo/dc1142ea-3217-11ea-a75d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Гунеев/kremlin.ru

Реализация проекта по строительству Трансчерноморского газопровода — это наглядное свидетельство того, что стратегическое сотрудничество Москвы и Анкары даёт наглядные результаты. Об этом в среду, 8 января, на церемонии открытия газопровода «Турецкий поток» сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, сотрудничество двух стран идёт своим ходом. И происходит это вопреки попыткам ряда «международных игроков» помешать России и Турции.

Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах, несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества, — сказал президент.

Также Владимир Путин выразил признательность своему турецкому коллеге Таийпу Эрдогану за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий. Российский лидер заявил, что Анкара проявила политическую волю при реализации многих проектов, каждый из которых имеет национальное значение для страны.

Также президент России подчеркнул, что сотрудничество двух государств в будущем продолжится. Путин уверен: РФ и Турция ещё реализуют множество взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях.

Ранее NEWS.ru писал, что в Стамбуле завершились переговоры президентов России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали накопившиеся вопросы чуть больше полутора часов.

На повестке дня была ситуация в Ливии и Сирии. Кроме того, одной из главных тем переговоров стало обострение ситуации на Ближнем Востоке.