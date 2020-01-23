https://static.news.ru/photo/e81a3c84-3dbd-11ea-a740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что его визит в Израиль пойдёт на пользу развитию двусторонних отношений между странами. Национальный лидер РФ сообщил об этом в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

По словам Путина, политики долго и плотно занимаются совместной работой.

Мы давно договорились о визите в Израиль, уверен, что это пойдёт на пользу развитию наших двухсторонних отношений. И конечно, у нас у всех большая миссия сегодня — вспомнить о жертвах холокоста, — приводит РИА Новости слова президента.

Затем Путин поблагодарил Нетаньяху и его супругу за приглашение и гостеприимство.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ 23 января прибыл с однодневным визитом в Иерусалим для участия в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом».

Также форум посетят 50 глав государств, включая президентов Украины и Франции, и вице-президент США.