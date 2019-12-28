Президент России Владимир Путин провёл переговоры с финским лидером Саули Ниинистё. Инициатором диалога выступила Финляндия.
Сообщается, что российский лидер поделился со своим коллегой итогами саммита в «нормандском формате».
Дана позитивная оценка состоявшемуся вчера в Донецкой области обмену удерживаемыми лицами по схеме «всех установленных на всех установленных», — цитирует пресс-службу президента «Газета.ru».
Также стороны дали положительную оценку взаимоотношениям между странами. Президенты выразили желание и дальше сотрудничать в таком ключе на международной арене. Разговор завершился взаимными поздравлениями.