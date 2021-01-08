Путин провёл совещание по вопросам урегулирования в Карабахе

https://static.news.ru/photo/16575c4a-5347-11eb-81b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл совещание, на котором обсуждались вопросы урегулирования ситуации на территории Нагорного Карабаха. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщили сотрудники пресс-службы Кремля.

Известно, что в понедельник, 11-го числа, в Москве состоятся переговоры Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча организована по инициативе российского лидера. Политики планируют рассмотреть реализацию совместного заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие действия для решения проблем данного региона.

В преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Владимир Путин провёл совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе, — говорится в сообщении.

Перед трёхсторонней встречей президент провёл совещание, на котором были обсуждены вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуации на территории Южного Кавказа. На встрече присутствовали секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лаврой, руководитель Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и возглавляющий СВР Сергей Нарышкин, передаёт сайт Кремля.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин и французский президент Эммануэль Макрон обсудили по телефону вопросы нагорнокарабахского урегулирования.