https://static.news.ru/photo/9529783e-3e9c-11ea-b8a8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Павел Ливинский Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина и главы компании «Россети» Павла Левинского состоится в пятницу, 24 января. Об этом на встрече с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что Путин в начале и конце каждого календарного года традиционно проводит встречи с руководителями российских системообразующих компаний и организаций. Беседа с Левинским станет одной из них.

Глава «Россетей» доложит президенту о том, как в течение 2019 года работала компания, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, пресс-секретарь президента заявил, что встреча лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — в настоящее время не планируется.