Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Липецкую область.
Цель приезда российского лидера — ознакомление с объектами социальной инфраструктуры Усманского района. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, Путин проведёт встречу с представителями общественности. Президент планирует обсудить с ними инициативы по соцподдержке граждан.
Кроме того, 22 января Путин намерен совершить поездку в Сочи, где посетит образовательный центр «Сириус». Глава государства встретится со студентами ведущих вузов, передаёт «
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе международной конференции по Ливии в Берлине пообщались на русском языке. Об этом сообщил входящий в президентский пул специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен