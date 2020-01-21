https://static.news.ru/photo/2eb0872c-2921-11ea-bdad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Липецкую область.

Цель приезда российского лидера — ознакомление с объектами социальной инфраструктуры Усманского района. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, Путин проведёт встречу с представителями общественности. Президент планирует обсудить с ними инициативы по соцподдержке граждан.

Кроме того, 22 января Путин намерен совершить поездку в Сочи, где посетит образовательный центр «Сириус». Глава государства встретится со студентами ведущих вузов, передаёт « Интерфакс ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе международной конференции по Ливии в Берлине пообщались на русском языке. Об этом сообщил входящий в президентский пул специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.