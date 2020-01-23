Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Вифлеем в рамках рабочей поездки на Ближний Восток.
В ходе визита российский лидер проведёт переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом. Стороны обсудят развитие отношений между странами, а также перспективу урегулирования ситуации между Палестиной и Израилем.
Стоит отметить, что последняя встреча двух лидеров состоялась в июле 2018 года во время чемпионата мира по футболу, также Аббас принял приглашение посетить Москву 9 мая 2020 года.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху торжественно открыли монумент. Он посвящён событиям Великой Отечественной войны. Памятник установили в центре Иерусалима в парке Сакер.
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