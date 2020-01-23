https://static.news.ru/photo/08e62f26-3e00-11ea-a476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Вифлеем в рамках рабочей поездки на Ближний Восток.

В ходе визита российский лидер проведёт переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом. Стороны обсудят развитие отношений между странами, а также перспективу урегулирования ситуации между Палестиной и Израилем.

Стоит отметить, что последняя встреча двух лидеров состоялась в июле 2018 года во время чемпионата мира по футболу, также Аббас принял приглашение посетить Москву 9 мая 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху торжественно открыли монумент. Он посвящён событиям Великой Отечественной войны. Памятник установили в центре Иерусалима в парке Сакер.