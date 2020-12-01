Президент России Владимир Путин прибыл в Тобольск. У него запланировано совещание по видеосвязи, посвящённое развитию нефтегазохимической отрасли.
Изначально совещание должно было состояться ещё в сентябре, однако в итоге его перенесли. Президент обсудит дальнейшее развитие отрасли, кроме того, речь пойдёт об обеспечении потребностей в указанных продуктах переработки на внутреннем рынке, а также о выходе на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией.
В программу президента включён визит на завод «Запсибнефтехим», являющийся крупнейшим нефтехимическим комплексом страны. Помимо этого, Путин встретится с губернатором Тюменской области Александром Моором.
Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым проблемы борьбы с распространением COVID-19 и использование разработанной в РФ вакцины. Беседа состоялась по телефону по инициативе Ташкента.