https://static.news.ru/photo/bee6a698-33d2-11eb-9f2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Тобольск. У него запланировано совещание по видеосвязи, посвящённое развитию нефтегазохимической отрасли.

Изначально совещание должно было состояться ещё в сентябре, однако в итоге его перенесли. Президент обсудит дальнейшее развитие отрасли, кроме того, речь пойдёт об обеспечении потребностей в указанных продуктах переработки на внутреннем рынке, а также о выходе на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией.

В программу президента включён визит на завод «Запсибнефтехим», являющийся крупнейшим нефтехимическим комплексом страны. Помимо этого, Путин встретится с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым проблемы борьбы с распространением COVID-19 и использование разработанной в РФ вакцины. Беседа состоялась по телефону по инициативе Ташкента.