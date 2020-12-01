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Владимир Путин прибыл в Тобольск

15:27, 01 декабря 2020
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Тобольск. У него запланировано совещание по видеосвязи, посвящённое развитию нефтегазохимической отрасли.

Изначально совещание должно было состояться ещё в сентябре, однако в итоге его перенесли. Президент обсудит дальнейшее развитие отрасли, кроме того, речь пойдёт об обеспечении потребностей в указанных продуктах переработки на внутреннем рынке, а также о выходе на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией.

В программу президента включён визит на завод «Запсибнефтехим», являющийся крупнейшим нефтехимическим комплексом страны. Помимо этого, Путин встретится с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым проблемы борьбы с распространением COVID-19 и использование разработанной в РФ вакцины. Беседа состоялась по телефону по инициативе Ташкента.

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