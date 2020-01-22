Президент РФ Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Иерусалим для участия в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом».
Также форум посетят 50 глав государств, включая президентов Украины и Франции, вице-президент США.
Российский лидер планирует встретиться с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом государства Реувеном Ривлином.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин сократил срок своего пребывания в Израиле с трёх до одного дня.
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