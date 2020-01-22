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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сопредседательствующий в рабочей группе по изменениям в Конституции РФ, опроверг слухи о внесении поправки, предусматривающей возможность самороспуска Думы.

Ранее ряд СМИ распространил информацию, согласно которой в Основной закон должна быть внесена такая поправка. Крашенинников подчеркнул, что его опровержение этих слухов — официальное, передаёт ТАСС. Как писал NEWS.ru ранее,...