https://static.news.ru/photo/f2d87fc2-dae5-11e9-8bbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин 19 сентября прибыл в Ижевск в День оружейника. Глава государства выступит на Всероссийском форуме оружейников, где лично поздравит с профессиональным праздником всех причастных.

Основная тема форума, на котором будет присутствовать президент, — повышение конкурентоспособности и диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В 2019 году мероприятие посвятят памяти конструктора Михаила Калашникова, создавшего самое известное в мире оружие. Известно, что именно в Ижевске он жил и работал на протяжении 60 лет. В этом году конструктору исполнилось бы ровно 100 лет.

Глава государства подписал указ о праздновании векового юбилея создателя АК-47 в 2016 году, пишет ТАСС .

Также в Ижевске Владимир Путин посетит новый юношеский технопарк «Калашников». Кроме того, президент проведёт заседание Военно-промышленной комиссии.

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив бизнесменов в шутку назвал спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова «лишним звеном».