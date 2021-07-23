Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран обсудили пандемию коронавируса, ситуацию в Афганистане, вопросы стратегического партнёрства и многое другое. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в субботу, 24 июля.

Российский руководитель поздравил своего коллегу с днём рождения, но и о деле поговорил: обсуждён ряд вопросов российско-узбекистанских отношений, союзничества России и Узбекистана. Помимо этого, затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего, ситуация в Афганистане.

На сайте президента Узбекистана говорится, что была подчёркнута важность скорейшего запуска совместного производства вакцин от COVID, а также отмечена динамика развития многопланового сотрудничества между странами.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена впервые с момента его вступления в должность понизился до 50%. Опрос показал, что 50% американцев поддерживают деятельность Байдена на посту президента, 45% — не одобряют и 5% не смогли сформулировать мнение.