Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран обсудили пандемию коронавируса, ситуацию в Афганистане, вопросы стратегического партнёрства и многое другое. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в субботу, 24 июля.
Российский руководитель
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Ранее стало известно, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена впервые с момента его вступления в должность понизился до 50%. Опрос показал, что 50% американцев поддерживают деятельность Байдена на посту президента, 45% — не одобряют и 5% не смогли сформулировать мнение.