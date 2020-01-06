https://static.news.ru/photo/814e2bec-3178-11ea-be94-fa163e074e61_660.jpg Большая мечеть Дамаска Фото: Matthias Tödt/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время визита в Сирию посетил одну из самых больших мечетей Дамаска.

Российский лидер оставил на память о визите Коран XVII века. Во время экскурсии по мечети Путину показали одну из самых главных святынь — голову Иоанна Крестителя. Этот символ почитают как христиане, так и мусульмане, пишет РИА Новости.

Путин и Асад прогулялись по Дамаску, посетили православный храм и гробницу Иоанна Крестителя pic.twitter.com/h9qUe9APRX — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 января 2020 г.

Также президент России встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X. Последний подчеркнул, что если бы не помощь российских военных, то на сегодняшний день в мечети могли бы находиться лидеры какой-нибудь террористической группировки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин прилетел в Дамаск на переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Они прогулялись по улицам старой части города.