Президент России Владимир Путин во время визита в Сирию посетил одну из самых больших мечетей Дамаска.
Российский лидер оставил на память о визите Коран XVII века. Во время экскурсии по мечети Путину показали одну из самых главных святынь — голову Иоанна Крестителя. Этот символ почитают как христиане, так и мусульмане, пишет РИА Новости.
Также президент России встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X. Последний подчеркнул, что если бы не помощь российских военных, то на сегодняшний день в мечети могли бы находиться лидеры какой-нибудь террористической группировки.