Президент РФ назвал страшную альтернативу соглашению по Карабаху

https://static.news.ru/photo/014167b6-2b5a-11eb-ac11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пытающиеся затормозить исполнение трёхстороннего соглашения между Москвой, Баку и Ереваном по Нагорному Карабаху обязаны понимать, что альтернативой этому документу является война. Об этом 20 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о российской миротворческой миссии в регионе.

Если, не дай бог, это произойдёт, то кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договорённость, — цитирует «Вечерняя Москва» главу государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности и экономики РФ. Он также обратил внимание на чёткую и слаженную работу миротворцев России в регионе, которая помогла остановить кровопролитие.

Президент отметил, что все гуманитарные усилия Москвы в Нагорном Карабахе должны идти во благо армянскому и азербайджанскому народам. Кремль в ближайшем будущем отправит представительную делегацию для решения гуманитарных проблем в регионе.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.