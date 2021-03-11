Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию

https://static.news.ru/photo/38c5fefa-8270-11eb-ab07-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин начал готовиться к посланию Федеральному собранию. Об этом сообщил сам глава государства.

О подготовке к обращению к парламенту российский лидер заявил на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. По его словам, предстоящее послание — одна из причин организации совещания.

Я попросил вас собраться сегодня, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке ежегодного послания Федеральному собранию. И мнения первых лиц наших ведущих компаний, предпринимательских объединений в этой связи крайне важны, — сказал президент.

Ранее в СМИ неоднократно назывались возможные даты обращения Путина к парламенту. Однако каждый раз числа менялись, а официального подтверждения даты со стороны Кремля до сих пор не последовало.

Как писал NEWS.ru, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что дата послания до сих пор не определена. По его словам, она постоянно сдвигается.