https://static.news.ru/photo/f0f2c6e8-3e83-11ea-882d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Нечаев Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил пойти в политику. Бизнесмен намерен создать партию праволиберальной направленности, ориентированную на городскую молодёжь. Политическое объединение возглавит сам предприниматель. Об этом журналистам 24 января рассказал бывший совладелец компании Александр Даванков.

По его словам, Нечаев планирует провести первый съезд партии (название пока не оглашается) 1 марта 2020 года. Необходимые для этого документы уже передали в Минюст.

В случае регистрации партия планирует в будущем участвовать как в региональных, так и в думских выборах.

Кроме того, планы Нечаева в разговоре с сотрудниками СМИ прокомментировал источник, близкий к Кремлю. Оказалось, что в администрации президента знают о намерениях предпринимателя.

Партия создаётся под аудиторию — «городской образованный средний класс». Это люди в возрасте от 18 до 30 лет, которых можно перехватить у протестной улицы, — приводит «Коммерсант» словам близкого к Кремлю источника.

Как ранее писал NEWS.ru, один из создателей аркадной танковой онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров покинет пост директора по продукту компании Wargaming. По его словам, на такой шаг он решился ради развития своей Партии прямой демократии.