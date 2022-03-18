ВКС России уничтожили 59 военных объектов Украины за день

Российская армейская авиация уничтожила 59 военных объектов Украины за день, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В числе уничтоженных объектов значатся две установки систем залпового огня, три командных пункта, а также две радиолокационные станции, пишет РИА Новости.

За день оперативно-тактической, армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города Богодухов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники, — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что среди уничтоженных объектов числится один радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в населённом пункте Выползов. Конашенков добавил, что российские средства ПВО сбили пять беспилотников Украины, в том числе один ударный БПЛА «Байрактар ТБ-2».

Российские военные в ходе спецоперации на Украине форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону нацбатальона «Айдар», сообщил глава пресс-службы Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он отметил, что войска продвинулись на пять километров и вышли на рубеж Шахтёрское-Новоукраинка. В ходе операции уничтожены 30 боевиков и тезника противника.