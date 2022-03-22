«Включи трезвую голову»: Кадыров призвал Зеленского повернуться к России

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь обратился к Владимиру Зеленскому. Он призвал президента Украины «повернуться лицом» к России, чтобы войти в историю миротворцем. Обращение Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале.

Если не хочешь войти в историю президентом, который из-за слабохарактерности и недальновидности не справился с внутренней угрозой и внешними подстрекателями, проблемами страны и чуждой западной идеологией, то тебе нужно расстрелять таких советников как госизменщиков... Не давай закачивать в себя бесперспективные идеи — включи трезвую голову. Развернись лицом к России, и ты войдёшь в историю миротворцем, спасшим свой народ, — написал глава Чечни.

Кадыров отметил, что таких советников, как у Зеленского, которые посоветовали ему бежать с Украины, «врагу не пожелаешь». И главе Украины в этом случае надо прислушаться, что советуют руководства соседних стран: очистить страну совместно с Россией от «различного сброда в виде бандеровцев, неонацистов, азовцев, так называемых ичкерийцев, ваххабитов и террористов, перекочевавших с Ближнего Востока», а затем строить чистое от экстремизма государство.

Глава Чечни посоветовал украинскому президенту перестать быть"американской и натовской марионеткой", а вместо этого стать волевым президентом и иметь собственное железное мнение.

По тебе видно, что вся эта ситуация тебе совершенно непонятна, поэтому согласись со всеми предложениями президента России В.В. Путина, встретившись с ним, и реши в конце концов этот вопрос мирным путём. Условия Владимира Владимировича обоюдовыгодны и продуктивны. Обрати внимание, что наш лидер всегда поддерживает страны, ставшие жертвами грязной политики Запада, и делает их стратегическими союзниками. Поддержит и Украину, — заключил политик своё обращение.

Также глава Чечни сообщил о готовности обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением предоставить Зеленскому убежище в Чечне.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале выложил видео, на котором продемонстрировал трофейную бронемашину ВСУ. Он также заявил о своих планах въехать на этой машине в Киев. Кадыров сообщил, что бронеавтомобиль совершенно новый и совсем не эксплуатировался.