США сняли санкции с нескольких россиян в обмен на визит Нуланд

Часть россиян исключили из списка санкций Соединённых Штатов. В обмен на это российские власти согласились на визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву. Об этом в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Это (визит. — NEWS.ru) было их желание. Она действительно была в санкционных списках. Это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решён на паритетных началах, — сказала дипломат.

Захарова не уточнила, с кого из россиян Вашингтон снял ограничения в обмен на визит Нуланд.

Ожидается, что в ходе своего визита в Москву 11–13 октября Виктория Нуланд встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

О том, что Нуланд с высокой долей вероятности получит российскую визу и приедет в Москву, стало известно ещё в конце сентября. Сообщалось, что в ответ на снятие ограничений в отношении Нуланд Москва рассчитывала, что Вашингтон выдаст визы российским дипломатам, которым прежде в них отказали.