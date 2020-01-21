И.о. вице-премьера Виталий Мутко не войдёт в состав нового правительства. С мая 2018 года он курировал строительство и региональное развитие.
Об отсутствии чиновника, прославившегося фразой «лет ми спик фром май харт», в списках команды нового премьера Михаила Мишустина, пишет РБК со ссылкой на трёх собеседников близких к Белому дому.
Мутко занимал различные должности в правительстве с 2008 года. Он был министром спорта, а затем вице-премьером по спорту.
15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, глава правительства Дмитрий Медведев объявил, что уходит в отставку. Его кресло занял занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин.
Ранее NEWS.ru писал, что Виталий Мутко был одним из самых критикуемых чиновников в команде Дмитрия Медведева.
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