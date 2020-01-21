https://static.news.ru/photo/71d90c52-3c42-11ea-a294-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И.о. вице-премьера Виталий Мутко не войдёт в состав нового правительства. С мая 2018 года он курировал строительство и региональное развитие.

Об отсутствии чиновника, прославившегося фразой «лет ми спик фром май харт», в списках команды нового премьера Михаила Мишустина, пишет РБК со ссылкой на трёх собеседников близких к Белому дому.

Мутко занимал различные должности в правительстве с 2008 года. Он был министром спорта, а затем вице-премьером по спорту.

15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, глава правительства Дмитрий Медведев объявил, что уходит в отставку. Его кресло занял занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

Ранее NEWS.ru писал, что Виталий Мутко был одним из самых критикуемых чиновников в команде Дмитрия Медведева.

