В российских властных верхах началась просто какая-то коронавирусная атака. Премьер, министр культуры, глава Минстроя и его заместитель — всех сразило. Занесённая к нам болезнь, видимо, на время заставит замолчать и главную «говорящую голову» страны — пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который оказался на больничной койке вместе со своей супругой Татьяной Навкой. Не исключено, что в «кремлёвке» возникнет импровизированный раут лиц, приближённых к высшей власти, которым в возникшей болезненной паузе будет о чём поговорить, что называется, тет-а-тет, в своём кругу, без риска кого-то заразить ещё.

Самое примечательное, что господин Песков мог встретиться с опасным вирусом ещё на самой заре пандемии и объявленного карантина, когда вслед за своей несколько богемной супругой отправился на светский раут — празднование дня рождения сестры композитора Игоря Крутого. Именно то юбилейное торжество, собравшее цвет отечественной богемной публики, было омрачено неожиданным скандалом. Среди гостей оказался только что вернувшийся с гастролей по Соединённым Штатам Америки Лев Лещенко, который презрел все карантинные ограничения и отправился дружески целоваться и обниматься с собратьями по артистическому цеху, видимо, даже не подозревая, что уже инфицирован.

Лев Лещенко Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Понятно, что Песков, имеющий прямой доступ к президенту, мог оказаться среди возможных жертв неосторожности Лещенко. Хотя некоторое время спустя он клятвенно всех заверял, что приехал уже к шапочному разбору, когда певец вместе со своим вирусом уже покинул банкет. Тогда пресс-секретарю главы государства попеняли за его излишнюю увлечённость светской жизнью. Но, как мы помним, всё обошлось. Хотя в тот момент уже появились первые случаи заражения среди сотрудников президентской администрации и управделами главы государства.

Так или иначе, но по словам супруги Пескова Татьяны Навки, скорее всего, именно Дмитрий Сергеевич и принёс инфекцию в семью с работы, на которую выходил. Значит, можно предположить, что даже комплекс зданий на Старой площади герметично защитить от проникновения злокозненного коронавируса не удалось. Впрочем, как и Белый дом с его ответственными сановниками.

Что же, с одной стороны, распространенная сначала Telegram-каналами, а потом и ТАСС информация об инфицировании Пескова может дополнительно послужить предостережением всем тем, кто бравирует своим несоблюдением карантинного режима. Особенно сейчас, когда в Москве сотни тысяч тружеников снова заполняют свои рабочие места на стройках и на предприятиях. Ясно, что Дмитрий Песков вряд ли сидел в своём кабинете в маске и перчатках, а вирус, как оказалось, может передаваться даже через деловые бумаги.

Ну а с другой стороны, и ему нужна иногда пауза в рабочем марафоне. Вряд ли Дмитрий Сергеевич что-то будет комментировать из больничной палаты, поскольку, по ироничному замечанию главы государства, иногда «нёс пургу», а с температурой и не такое возможно.