Виктория Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве

В Россию прибыла заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. У неё запланированы встречи с официальными лицами. По её словам, главной темой переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения России и США, передаёт РИА Новости.

Самолёт с Нуланд приземлился в аэропорту Домодедово. Её встретил посол США в Москве Джон Салливан. В столице она пробудет до 13 октября. В рамках своего визита она намерена встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Юрием Ушаковым и другими высокопоставленными чиновниками.

В то же время, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Владимира Путина встречи с Нуланд не запланировано.

У госпожи Нуланд не может быть контактов с Владимиром Владимировичем, всё-таки она гость Министерства иностранных дел и прежде всего своего визави — господина Рябкова, с кем у неё будут основные переговоры. Насколько мне известно, госпожу Нуланд примет в администрации мой коллега Ушаков, — сообщил Песков.

Ранее стало известно, что российские власти согласовали визит Нуланд в обмен на снятие санкций США с ряда российских должностных лиц, поскольку американский политик фигурировала в российских санкционных списках. В Госдепе ожидают, что в ходе переговоров стороны обсудят ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Виктория Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР.