«Видно по лицам, что они и рады этим агентам ЦРУ»: Шахназаров о Сокурове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время необходимо наладить диалог России и стран Запада по гарантиям безопсности. Отношения подошли к критической черте. Об этом заявили в МИД РФ, позиция опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении, в частности, говорится, что в ходе переговоров президентов РФ и США Джо Байден выразил готовность налаживать диалог по вопросам безопасности. Настаиваем на юридическом закреплении договорённости о неразмещении США...