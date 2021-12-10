«Видно по лицам, что они и рады этим агентам ЦРУ»: Шахназаров о Сокурове
Шахназаров обвинил Сокурова в том, что он «и рад агентам ЦРУ», про которых говорил Путин
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:43, 11 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Либеральные режиссёры в России рады тому, что в правительстве в середине 1990-х сидели агенты ЦРУ. Такое мнение озвучил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, комментируя предложение режиссёра Александра Сокурова отделить южные республики от России. Он добавил, что главе государства стоит чаще приглашать на дискуссию людей, которые заинтересованы в целостности России. Об этом он рассказал в эфире программы «60 минут».
У нашей политической элиты такая старинная традиция — уговаривать либералов, которые представляют 10% населения. Владимир Владимирович рассказывает им про агентов ЦРУ и видно по лицам, что они думают: «Ну и хорошо, что эти агенты ЦРУ сидели», — заявил Шахназаров.
Он добавил, что большинство граждан России категорически не желает разделения страны.
Ранее режиссёр Александр Сокуров в беседе с NEWS.ru заявил, что ему не надо было выступать на встрече Совета по правам человека (СПЧ) и спорить с президентом РФ Владимиром Путиным об устройстве России. Он также назвал реакцию лидера на свою речь «слишком эмоциональной». Сокуров, обращаясь к Путину, указал на проблемы, связанные, по его мнению, с устройством России. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.