Видеоконференция министров иностранных дел G20 пройдёт на этой неделе

https://static.news.ru/photo/057549b4-ec3b-11ea-b1a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf Hirschberger/Global Look Press

Видеоконференция глав МИД стран «Группы двадцати» (G20) состоится на текущей неделе.

Об этом сообщил руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО. По его словам, организацией видеоконференции займётся Саудовская Аравия, которая является председателем G20 в 2020 году.

На этой неделе состоится видеоконференция министров иностранных дел «двадцатки», где сейчас председательствует Саудовская Аравия, и она её организует, — сказал глава МИД.

Лавров отметил, что кроме того Россия уже начала подготовку к проведению видеоконференции руководителей МИД для БРИКС, передаёт ТАСС.

G20 была создана 16 декабря 1999 года на конференции в Берлине. в её состав входят Россия, ЮАР, Австралия, Бразилия, Аргентина, Великобритания, Индия, Евросоюз, Индонезия, Германия, Италия, Китай, Южная Корея, Канада, Мексика, США, Саудовская Аравия, Франция, Турция и Япония.

Ранее NEWS.ru писал о том, что переговоры министров иностранных дел России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея запланированы на 2 сентября. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, встреча пройдёт в Москве.