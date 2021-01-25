Вице-спикера Госдумы Петра Толстого утвердили на посту зампреда ПАСЕ

https://static.news.ru/photo/def57368-5f03-11eb-82a2-fa163e074e61_660.jpg Пётр Толстой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что вице-спикер нижней палаты российского парламента Пётр Толстой утверждён в должности заместителя председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Пётр Олегович Толстой утверждён заместителем председателя ПАСЕ, — цитирует Володина РИА Новости.

25 января стало известно, что некоторые представители ПАСЕ оспорили по существенным основаниям полномочия российской делегации на открытии зимней сессии. С инициативой выступила глава делегации Украины, член пропрезидентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева.

Ассамблея в зимнюю сессию должна обсудить ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Представители РФ добились перевода дебатов о Навальном в категорию текущих вопросов. По их итогам не будут приниматься резолюции, передавал NEWS.ru. Пётр Толстой посчитал, что это событие является «первым шагом на пути к нормальному диалогу», а вся идея «обвинить Россию в нарушении прав человека и угнетении несчастного блогера, а также ввести в связи этим какие-либо санкции просто провалится».

Оппозиционер был арестован 18 января на 30 суток, на следующий день после прилёта из Германии. ФСИН сообщила, что находящийся под условным сроком Навальный уклонялся от контроля уголовно-исполнительной ответственности и отказывался исполнять требования суда. Сейчас он находится в спецблоке «Матросской Тишины».