Вице-спикер ПАСЕ отказался признавать Навального политзаключённым

https://static.news.ru/photo/a2b6337e-60c0-11eb-bf54-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Алексей Навальный не является политическим заключённым в России, каким его представляют на Западе и каким он хочется казаться. Об этом заявил вице-спикер Госдумы и заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой.

Во время обсуждения в ПАСЕ ситуации с Навальным Толстой напомнил, что у блогера была непогашенная судимость. Кроме того, он не выполнил требования условного наказания, поэтому и был арестован.

Он — не политический заключённый, каким вы его здесь представляете и каким он сам хочет казаться, — цитирует РИА Новости парламентария.

По его словам, Россия предприняла немало усилий, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего с Навальным в самолёте.

Мы готовы сотрудничать вместе с вами, но опираясь на факты, а не на выкрики и наглые пропагандистские клише, которые мы сегодня слышим этом зале в течение сессии, — подчеркнул Толстой.

Вице-спикер Госдумы добавил, что некоторые депутаты Парламентской ассамблеи находятся во власти мифов в вопросе случившегося с Алексеем Навальным.

Ранее страны ЕС в ходе заседания Совета Евросоюза 25 января не предложили ввести новые санкции в отношении России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые участники встречи поднимали тему «лучшего ответа на события в РФ». Однако конкретных предложений ни от одной из стран не прозвучало. Боррель подчеркнул, что Совет ЕС готов принять любые меры, «если того потребуют обстоятельства».

Ввести ограничения в отношении Москвы из-за ситуации с Навальным предлагал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Президент Польши Анджей Дуда присоединился к этому предложению и отдельно порекомендовал ЕС ввести санкции против компании «Газпром». По мнению польского лидера, это единственный мирный способ заставить Россию изменить свою политику.

В 2014 году российский суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными по делу «Ив Роше», несмотря на позицию потерпевших, которые заявили об отсутствии какого-либо ущерба. В 2017 году ЕСПЧ признал, что дело было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд, а приговор является необоснованным и произвольным. Россия выплатила братьям Навальным компенсацию в размере €75 тысяч.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах, писал NEWS.ru.