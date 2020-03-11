Зампредседателя Государственной думы Пётр Толстой начал работать из дома. Политик вернулся из Франции, которую охватила эпидемия коронавируса COVID-19, и решил самоизолироваться.
Толстой работал в бюро и постоянном комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он добавил, что среди 1,6 тысячи заразившихся французов оказались четыре депутата французского парламента.
Самоизолируюсь, так сказать. Дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск. Считаю, что это мой гражданский, да и просто человеческий долг, — заявил Толстой.
Политик отметил, что здоров и остаётся на связи.
Как писал NEWS.ru, с начала эпидемии коронавирусом COVID-19 заразились более 120 тысяч человек, при этом почти 67 тысяч уже выздоровели. Погибли более 4,3 тысячи инфицированных, большинство из них — люди старше 50 лет.
В России зафиксировали 20 случаев заражения.
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