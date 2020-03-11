Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума одобрила в первом чтении поправки, которые разрешают депутатам региональных парламентов, работающим на непостоянной основе, оставаться руководителями возглавляемых ими предприятий. Изменения предложены в закон о противодействии коррупции.

Как пояснил один из соавторов документа, первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, в декабре 2019 года был принят закон, «направленный на борьбу с коррупцией, злоупотреблениями». Это было необходимо для...