https://static.news.ru/photo/d4a21b96-37a4-11ea-9f25-fa163e074e61_660.jpg Пётр Толстой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отставка российского правительства не окажет негативного влияния на динамику реализации послания президента Федеральному собранию, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

По его мнению, кабинет министров также подготовил пакет законодательных предложений, которые внесёт в Госдуму.

На динамику реализации послания, я практически на 100% уверен, сегодняшние важные перемены не повлияют, — цитирует Толстого ТАСС.

Вице-спикер отметил, что глава государства адресовал послание всем ветвям власти и поэтому все будут работать над тем, чтобы реализовать его в кратчайшие сроки.

Как писал NEWS.ru, ранее исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко сообщил, что отставка российского правительства связана с запросом на изменения.

Кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.