Отставка российского правительства не окажет негативного влияния на динамику реализации послания президента Федеральному собранию, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
По его мнению, кабинет министров также подготовил пакет законодательных предложений, которые внесёт в Госдуму.
На динамику реализации послания, я практически на 100% уверен, сегодняшние важные перемены не повлияют, —
цитируетТолстого ТАСС.
Вице-спикер отметил, что глава государства адресовал послание всем ветвям власти и поэтому все будут работать над тем, чтобы реализовать его в кратчайшие сроки.
Как писал NEWS.ru, ранее исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко сообщил, что отставка российского правительства связана с запросом на изменения.
Кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
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