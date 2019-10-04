https://static.news.ru/photo/6c6ea114-e779-11e9-9a2c-fa163e074e61_660.jpg Юрий Борисов Фото: kremlin.ru

Вице-премьер РФ Юрий Борисов намерен встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

В аппарате зампреда российского правительства отметили, что российский политик уже прибыл в столицу Боливарианской республики. Тема их переговоров не сообщается, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, в июле состоялась встреча Мадуро и заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. По словам российского дипломата, обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества и торговли. Представитель России заявил, что Кремль готов продолжать поддерживать правительство Венесуэлы во главе с нынешним лидером.