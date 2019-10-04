Вице-премьер РФ Юрий Борисов намерен встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
В аппарате зампреда российского правительства отметили, что российский политик уже прибыл в столицу Боливарианской республики. Тема их переговоров не сообщается, передаёт
Как писал News.ru, в июле состоялась встреча Мадуро и заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. По словам российского дипломата, обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества и торговли. Представитель России заявил, что Кремль готов продолжать поддерживать правительство Венесуэлы во главе с нынешним лидером.
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