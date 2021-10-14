Вице-премьер Оверчук оценил встречу в Госдепе

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Вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук назвал отличной встречу в Госдепартаменте США, где его должна была принимать первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Его слова передаёт РИА Новости.

Отлично, — сказал он, отвечая на вопрос журналистом о том, как прошла встреча.

После этого Оверчук покинул здание Госдепа в Вашингтоне в сопровождении посла РФ в США Анатолия Антонова.

Переговоры Оверчука и Шерман проходили в закрытом режиме и длились чуть больше часа.

Оверчук возглавляет российскую делегацию на осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая проходит в Вашингтоне.

В свою очередь Уэнди Шерман подтвердила нацеленность Вашингтона на стабильные отношения с Москвой.

Замгоссекретаря Шерман и заместитель министра экономики Хосе Фернандес встретились сегодня с Оверчуком, чтобы подтвердить приверженность Соединённых Штатов стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям, говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

Ранее сообщалось, что Госдеп попросил Россию о справедливости в отношении дипломатов.