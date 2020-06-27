Вице-премьер Крыма заявил о великодушии РФ в отношении Киева

https://static.news.ru/photo/09c910b6-b844-11ea-b9bf-fa163e074e61_660.jpg Георгий Мурадов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия могла перекрыть «стоки притоков Днепра» на границе с Украиной, однако Москва великодушна в отношении Киева. Об этом в разговоре с журналистами заявил вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

Таким образом политик прокомментировал слова представителя ГУ разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, сообщившего об угрозах Москвы применить военную мощь для разблокирования водообеспечения полуострова.

Как сказал Мурадов, в Киеве снова рисуют «сюрреалистические картины» захвата украинских территорий для получения очередных «коврижек» от кураторов на Западе.

Авторы этих провокационных заявлений даже не осознают, что России дешевле было бы отплатить нашим соседям той же монетой, перекрыв, как предлагали некоторые эксперты, стоки притоков Днепра на границе с Украиной. Но Москва великодушна, — цитирует вице-премьера крымского правительства РИА Новости.

Как заметил Мурадов, официальный Киев умоляет применить к нему силу. Украина даже предлагает для этого повод, заключающийся в «дефиците воды в Крыму и возможности перекрыть Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала по Днепру пресная вода из РФ».

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.

Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После присоединения Крыма к России подача воды в республику была полностью прекращена. Сейчас водоснабжение осуществляется из водохранилищ естественного наполнения.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что Порошенко стоит за перекрытием Северо-Крымского канала. По её мнению, это преступление, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные Севастопольского госуниверситета (СевГУ) и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма сообщили о больших запасах пресных вод, обнаруженных в горах Крыма.