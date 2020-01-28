https://static.news.ru/photo/cbdd9406-e969-11e9-9637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Курировать вопросы по Крыму в новом правительстве станет вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным, мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в ближайшее время состоится встреча, на которой будет обсуждаться план действий.

Ранее крымское направление курировал Дмитрий Козак. В настоящее время он назначен заместителем руководителя администрации президента РФ, писал NEWS.ru.