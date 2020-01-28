Курировать вопросы по Крыму в новом правительстве станет вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.
Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным, мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович, —
цитируетего РИА Новости.
По его словам, в ближайшее время состоится встреча, на которой будет обсуждаться план действий.
Ранее крымское направление курировал Дмитрий Козак. В настоящее время он назначен заместителем руководителя администрации президента РФ, писал NEWS.ru.
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