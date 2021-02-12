Вице-премьер Белоусов провёл заседание комиссии кабмина по транспорту

https://static.news.ru/photo/1b6772d4-6d4f-11eb-b0f7-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов провёл заседание президиума правительственной комиссии по транспорту.

Об этом NEWS.ru рассказали в секретариате первого вице-премьера. В рамках заседания обсуждались пути достижения двух основных целей.

Во-первых, отработка наиболее важных, ключевых стратегических вопросов, которых накопилось достаточно много. Во-вторых, организация обратной связи от потребителей транспортных услуг — грузоотправителей, представителей пассажирских объединений — по отношению к тем проектам решений, которые мы собираемся принять, — отметил в приветственном слове Белоусов.

Одним из ключевых вопросов в повестке первого в 2021 году заседания стала тема обеспечения вывоза угольной продукции. Минэнерго, Минтрансу, Минэкономразвития даны поручения по подготовке предложений, обеспечивающих выполнение поручений президента РФ Владимира Путина в части вывоза угля. Выполнять поручения министерства будут совместно с правительством Кемеровской области и ОАО «РЖД».

Также поручено проработать с грузоотправителями и обеспечить подтверждение грузовой базы до 2025 года и рассмотреть вопрос о возможности заключения с РЖД многосторонних трёх-четырёхлетних обязывающих договоров по обеспечению вывоза грузов и предъявлению грузовой базы.

Кроме того, участники заседания одобрили внедрение системы мониторинга реализации проектов по развитию пропускающей способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Как передавал NEWS.ru, 26 января Белоусов провёл встречу, касающуюся формирования венчурного Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий. В совещании участвовали представители Минэкономразвития, Минфина, РФПИ, РСПП и крупного бизнеса. Основные условия об участии в Фонде подписали восемь инвесторов — AEON, ЕСН, Интеррос, Полюс, Ренова, ТМК и Синара, Уралхим и Уралкалий, а также Фосагро.