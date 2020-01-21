https://static.news.ru/photo/fe57afd2-3c3b-11ea-b09e-fa163e074e61_660.jpg Максим Акимов Фото: government.ru

И.о. вице-премьера по транспорту и связи Максим Акимов не войдёт в новый состав правительства премьер-министра Михаила Мишустина.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве, профильном ведомстве и на двух федеральных чиновников сообщает РБК.

Акимов также был куратором национальной программы «Цифровая экономика». Мишустин занимался цифровизацией в Федеральной налоговой службе и называл это направление одной из приоритетных задач.

Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания. За него проголосовало 384 депутата. 41 человек воздержался. Проголосовавших против нет.

Как ранее писал NEWS.ru, Мишустин поблагодарил коллектив Федеральной налоговой службы за годы службы. Он также поздравил с назначением на должность главы ведомства Даниила Егорова.