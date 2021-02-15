Вице-губернатор Петербурга объявил об отставке

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин уходит в отставку. Он отвечал в правительстве города за экономические вопросы.
Елин сам
Елин пришёл в команду в январе 2019 года и курировал вопросы экономики, финансов, имущества, промышленности, торговли, госзакупок. Кроме того, чиновник возглавлял оперштаб Петербурга по борьбе с коронавирусом.
До кресла в петербургском правительстве Елин занимал пост замглавы Минэкономики в 2013–2017 годах. Тогда он отвечал за госзакупки, а также за старт реформы контрактной системы и за выработку требований к единой информационной системе в этой сфере.
Министр финансов России Антон Силуанов в скором времени может уйти в отставку, он может покинуть пост уже на следующей неделе, писал ранее NEWS.ru. О готовящееся смене в Минфине РФ сообщил журналист «Дождя» и бывший ведущий «Разговора с Дмитрием Медведевым» Михаил Фишман. Отмечается, что конфликт между Силуановым и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным назрел давно.