Вице-губернатор Петербурга объявил об отставке

https://static.news.ru/photo/37174526-6fd5-11eb-a99f-96000091f725_660.jpg Евгений Елин Фото: gov.spb.ru

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин уходит в отставку. Он отвечал в правительстве города за экономические вопросы.

Елин сам рассказал о своём решении в беседе с газетой «Коммерсант». Он отметил, что пока не знает, чем будет заниматься в дальнейшем, но поставленные им перед собой задачи он выполнил.

Елин пришёл в команду в январе 2019 года и курировал вопросы экономики, финансов, имущества, промышленности, торговли, госзакупок. Кроме того, чиновник возглавлял оперштаб Петербурга по борьбе с коронавирусом.

До кресла в петербургском правительстве Елин занимал пост замглавы Минэкономики в 2013–2017 годах. Тогда он отвечал за госзакупки, а также за старт реформы контрактной системы и за выработку требований к единой информационной системе в этой сфере.

Министр финансов России Антон Силуанов в скором времени может уйти в отставку, он может покинуть пост уже на следующей неделе, писал ранее NEWS.ru. О готовящееся смене в Минфине РФ сообщил журналист «Дождя» и бывший ведущий «Разговора с Дмитрием Медведевым» Михаил Фишман. Отмечается, что конфликт между Силуановым и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным назрел давно.