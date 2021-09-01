«Хаос и паника»: полковник сравнил вывод войск СССР и США из Афганистана

По сравнению с организованным выходом советские военных из Афганистана в 1989 года американские войска устроили хаос. Об этом в интервью «Вечерней Москве» заявил командир роты спецназа ГРУ ГШ, служивший в Афганистане, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он сказал, что СССР выводил войска три года.

Мы шли как победители с развёрнутыми знамёнами на родину. За это время мы создали и укрепили армию Афганистана, которая продержалась без нашей помощи три года, отражая нападение моджахедов. Теперь смотрим на американцев — хаос и паника! — рассказал Матвийчук.

Он добавил, что вывод войск США из Афганистана подобен выходу из Вьетнама в 1975 году: горы брошенного оружия и техники, сбежавший президент.

После вывода американских войск боевики «Талибана» (организация запрещена в России) захватили крупные провинции Афганистана, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал.

Ранее президент США Джо Байден назвал причину прекращения войны в Афганистане. По его словам, она не отвечает коренным интересам США, поэтому её было решено прекратить.