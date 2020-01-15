Главной интригой внутриполитической части ежегодного послания президента России Федеральному Собранию безусловно стал вопрос о внесении изменений в Конституцию страны. Как и предполагал NEWS.ru, в своём обращении глава государства озвучил идею политической реформы, направленной на усиление роли парламента. Владимир Путин считает необходимым закрепить в Конституции РФ принципы единой системы публичной власти. Кроме того, он предложил записать в Основном законе право Госдумы утверждать кандидатуры премьера и членов правительства, а Совету Федерации доверить согласование руководителей силовых ведомств.

Семь поправок для Конституции

О том, что послание 2020 года будет не совсем обычным, Владимир Путин намекнул ещё в самом начале его оглашения, чётко обозначив, что в обществе появился запрос на перемены.

Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием, — обратился глава государства к парламентариям.

Ответом на эту тенденцию может стать идея политической реформы, направленной на усиление влияния парламента и перераспределение власти между парламентом и правительством, предположил в беседе с NEWS.ru ещё накануне оглашения документа политолог Аббас Галлямов. В результате так и произошло. Путин, уже практически завершая своё выступление, предложил целый пакет возможных изменений в основном законе государства.

Президент отметил, что вопрос принятия новой Конституции не стоит в повестке дня, однако подчеркнул, что документ, принятый ещё в 1993 году, нуждается в некоторой донастройке. Всего главой государства было озвучено семь инициатив, направленных «на развитие России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие».

Во-первых, Владимир Путин предложил закрепить приоритет российской Конституции перед всеми требованиями международного законодательства. Во-вторых, он заявил о необходимости запрета для всех представителей госвласти, в том числе для президента страны, на иностранное гражданство, а также вида на жительство.

Кроме того, он считает необходимым прописать принципы единой системы публичной власти и выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. В-четвёртых, политик предложил закрепить в Конституции соответствующий статус и роль Государственного совета. Лидер высказал идею о существенном за последние годы расширении роли парламента. Так Госдума может получить право утверждать весь состав правительства, а Совет Федерации будет влиять на назначение руководителей всех силовых ведомств.

И, наконец, глава страны затронул вопросы независимости судебной системы и повышения роли Конституционного суда. В частности, он предложил наделить его возможностью по запросам президента проверять конституционность законов до их подписания лидером государства, а также подумать о распространении полномочий КС РФ оценивать на соответствие Основному закону не только законы, но и иные нормативно-правовые акты органов госвласти всех уровней.

При этом Путин особо подчеркнул, что окончательное решение должно приниматься только после «голосования граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции Российской Федерации».

Мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим. Всё в конечном счёте решают люди и сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии развития страны, и в повседневных вопросах жизни в каждом регионе, городе, посёлке. Сильную, благополучную, современную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей, к мнению народа, — подчеркнул президент.

«Всем сёстрам по серьгам»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила смелое решение Владимира Путина «поделиться сугубо президентскими полномочиями с парламентом».

Тем самым он дал сигнал обществу, что у нас стабильная политическая система. И второе, что надо повышать роль парламента, как одну из основ демократического развития государства. Это не просто чисто ритуальная вещь. Нет. За этим пойдут другие глубокие изменения в обществе, — сказала она, комментируя итоги выступления лидера в интервью Первому каналу.

Политолог Антон Хащенко в разговоре с NEWS.ru также обратил внимание на то, что предложения, озвученные главой страны, заметно усиливают роль парламента.

И, в первую очередь, Государственной думы как института народного представительства в политической системе координат. Что, в свою очередь, увеличивает значение предстоящих выборов в ГД, и, как следствие, повышает ставки в борьбе за мандаты в следующем созыве. Антон Хащенко политолог политолог

По мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, президент предложил обществу программу полномасштабной конституционной реформы, основанной на усилении роли парламента и Госсовета.

Думаю, эта реформа станет основой национальной политической повестки дня на ближайшее время. Дмитрий Орлов гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв назвал послание главы государства электоральным.

Сегодня Владимир Путин напомнил, что Совет Федерации — палата регионов. Так он задумывался. Об этом же подзабыли уже. Всем сёстрам по серьгам. Довольны должны быть и в нижней палате парламента, и в верхней. Остаётся один вопрос — сколько из нынешних депутатов сохранится в новом созыве. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

«Не откладывая в долгий ящик»

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин заметил, что для закрепления приоритета российской Конституции над международным законодательством требуется внесение изменений в 15 статью Конституции, для чего необходим созыв Конституционного собрания, федерального закона о котором до сих пор нет.

Что касается анонсированного президентом «голосования граждан» по вопросам конституционных изменений, формально называемому референдумом, то, согласно федеральному конституционному закону «О референдуме», он не может быть проведён в последний год полномочий Госдумы, поэтому либо его надо проводить до сентября этого года, либо уже в сентябре 2020 года нас ждут досрочные выборы в Думу, а затем уже референдум. Константин Добрынин Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил ТАСС, что речь идёт именно о голосовании, а не о референдуме. По его словам, президент России подпишет отдельный указ, в котором будут определены сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с журналистами предположил, что народное голосование по предложенным поправкам в Конституцию РФ может состояться уже в ближайший единый день голосования, 13 сентября.

В любом случае, как заверил журналистов глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, парламентарии и правительство не будут «откладывать в долгий ящик» работу над поправками, озвученными в президентском послании.