Весенние выборы в регионах могут отложить

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты Института исследования проблем современной политики предложили запретить лицам, находящимся на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере, баллотироваться в депутаты. Соответствующее обращение за подписью директора института Антона Орлова было направлено в Государственную думу и Совет Федерации.

В документе, с текстом которого ознакомился NEWS.ru, предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство РФ в части введения дополнительного требования к кандидатам в представительные органы власти, установив, что кандидатом не...