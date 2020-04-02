Весенние выборы в регионах могут отложить

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова предложила перенести весенние выборы в регионах из-за пандемии коронавируса на более поздний срок. По данным ЦИК, голосование было запланировано в рамках более 90 региональных избирательных кампаний.
Глава ЦИК выступила за перенос выборов в регионах, назначенных на апрель и май,
Как писал NEWS.ru, голосование по поправкам в Конституцию России может состояться 27 мая или 3 июня. Более точно дата плебисцита будет определена исходя из обстановки с пандемией коронавируса. Обе даты приходятся на середину рабочей недели. В Кремле считают, что это положительно отразится на явке. Если проводить плебисцит позднее, то явка может быть низкой, поскольку люди начнут разъезжаться по дачам и отпускам.
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