Политика

Весенние выборы в регионах могут отложить

12:45, 03 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова предложила перенести весенние выборы в регионах из-за пандемии коронавируса на более поздний срок. По данным ЦИК, голосование было запланировано в рамках более 90 региональных избирательных кампаний.

Глава ЦИК выступила за перенос выборов в регионах, назначенных на апрель и май, сообщает KP.RU.

Как писал NEWS.ru, голосование по поправкам в Конституцию России может состояться 27 мая или 3 июня. Более точно дата плебисцита будет определена исходя из обстановки с пандемией коронавируса. Обе даты приходятся на середину рабочей недели. В Кремле считают, что это положительно отразится на явке. Если проводить плебисцит позднее, то явка может быть низкой, поскольку люди начнут разъезжаться по дачам и отпускам.

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