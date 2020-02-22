https://static.news.ru/photo/3706336a-5575-11ea-b2a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Встреча лидеров государств — членов Совбеза ООН, провести которую предложил президент РФ Владимир Путин, должна будет иметь значение для будущего мира, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Наше предложение заключается в том, что если мы соберём такой саммит, то лидеры этих стран смогут обсудить узловые, принципиальные вопросы того, как сделать мир более предсказуемым, — сказал Вершинин в интервью ТАСС.

По его словам, необходимо достичь того результата, при котором все решения будут приниматься всеми членами ООН.

Как ранее писал NEWS.ru, Вершинин назвал «возмутительной» ситуацию, когда Вашингтон отказывает в визах представителям стран — членов ООН, хотя штаб-квартира организации находится в США.