Верховный суд России ликвидировал партию племянника Путина

https://static.news.ru/photo/5935b5e0-2825-11eb-9794-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Путин/facebook.com

Верховный суд РФ ликвидировал партию «Народ против коррупции» бизнесмена Романа Путина, двоюродного племянника президента страны Владимира Путина.

В картотеке ВС уточняется, что иск Министерства юстиции РФ о ликвидации партии был удовлетворён полностью. Судебное заседание состоялась 16 ноября в 14:00 по московскому времени.

Причина подачи иска не называется, однако по закону партия подлежит ликвидации, если семь лет подряд не участвовала в выборах.

Ранее член Центризбиркома Евгений Шевченко заявлял, что «Народ против коррупции» и ещё три политические организации могут ликвидировать за неучастие в выборах. Сам Роман Путин говорил, что партия оперативно вышла на муниципальные выборы, которые состоятся 13 сентября. Это, по его словам, должно помочь устранить недочёты, выявленные ЦИК.

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата российского президента. Он родился 10 ноября 1977 года в Рязани, в семье военнослужащего и врача. С 2011 года работал в должности председателя совета директоров ООО «Группа компаний МРТ». С 2012 года выполнял обязанности советника по инвестициям губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, писал NEWS.ru.

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