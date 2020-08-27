Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене трёхдневных выборов

https://static.news.ru/photo/db45fb9e-e874-11ea-9b84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд не стал принимать к производству коллективный иск кандидатов в муниципальные депутаты, которые требовали отменить постановление Центризбиркома о проведении трёхдневного голосования на региональных выборах в сентябре 2020 года.

Об отказе рассматривать иск сообщает «Интерфакс» со ссылкой на движение «Открытая Россия», которое курирует проект «Объединённые демократы». Его участниками являются инициаторы обращения в суд.

Верховный суд счёл, что истцы обжалуют положения ФЗ-67, дающие ЦИК право урегулировать досрочное голосование. Однако в исковых требованиях указано, что обжалуется не положение Федерального закона, а конкретный нормативный правовой акт — постановление ЦИК, — заявили в «Открытой России».

В ближайшее время истцы намерены подать частную жалобу на определение Верховного суда.

В июле Центризбирком постановил, что на предстоящих выборах отдать свой голос россияне смогут в течение трёх дней — 13 сентября и досрочно 11 и 12 сентября. Причём, голосование до основной даты разрешено проводить на дому, на придомовых участках и на объектах общего пользования.

Истцы считают, что такой порядок вступает в противоречие с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», регулирующим процедуру досрочного голосования. Два дополнительных дня голосования, по их мнению, нельзя отнести к досрочному волеизъявлению, так как оно осуществляется только в заявительном порядке. Кроме того, такая процедура не может проходить вне помещений для голосования, поскольку тот же закон оговаривает, что ЦИК может установить досрочные выборы вне участков только для групп избирателей в труднодоступных районах, на полярных станциях и кораблях.

Иск был подан 25 августа. Как писал NEWS.ru, под ним подписались 100 кандидатов. При этом они сразу заявили, что не тешат себя иллюзиями и что политически готовы к отказу Верховного суда.