Верховный суд ликвидировал партию, выступавшую за возрождение деревень

https://static.news.ru/photo/530241e8-54bc-11eb-ad52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации партии «Возрождение аграрной России». Движение было признано «молчуном», не участвовавшим в политической жизни.

Согласно уставу партии, её идеологическим постулатом было «возрождение деревни» и «великой России», а девизом — «Аграрная Россия — Сильная Россия! Живи Отечество спокойно, коль на земле крестьянин есть!».

В уставе партии говорилось, что её социальной базой являются граждане, которые выступают за построение современного, технологичного и высокоразвитого сельскохозяйственного производства в России, а также за формирование связанных с ним отраслей экономики и обеспечение достойного уровня жизни селян.

Как ранее сообщали в Минюсте, политическое поле в России начали вычищать от партий, которые существуют лишь формально и в течение семи лет с момента регистрации не участвовали ни в одних выборах — ни на федеральном, ни на региональном, ни на муниципальном уровнях. По закону Верховный суд по обращению Минюста должен ликвидировать такие движения, передаёт ТАСС.

Агентство уточняет, что за два года были ликвидированы уже более двух десятков партий.

Что касается нынешнего решения суда, то оно пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее, как писал NEWS.ru, Верховный суд ликвидировал партию «Народ против коррупции» бизнесмена и бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности Романа Путина, который является двоюродным племянником президента страны Владимира Путина. Впрочем, вскоре он создал новое движение с похожим названием — «Россия без коррупции».