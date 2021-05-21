Верхи готовы вакцинировать, низы сопротивляются

Дождались, уже и православная церковь заняла, наконец, чёткую позицию по вакцинации. До верующих довели, что в прививке нет греха. Но нет и покоя в душах всё ещё не вакцинированных. Особенно после заявления замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о том, что в случаях подтверждения государственной целесообразности власти могут перейти к обязательной вакцинации.

Нет, Дмитрий Анатольевич в последнее время неоднократно выступает неким пробным шаром, тестирующим общественное мнение. Однако в данном случае речь шла не о рабочей четырёхдневке, а о куда более серьёзной и крайне актуальной проблеме. А обстоятельства такого заявления — дело было в ходе юридической онлайн-конференции — говорят о том, что сам Медведев, скорее, сторонник выработки ясных правовых норм, позволяющих перейти к такому этапу борьбы с инфекцией. Тем более что, как нас уверяют заслуженные вирусологи, атака COVID-19 — это не последняя попытка природы извести человечество, а потому надо быть действительно готовыми к экстренным и решительным мерам с опорой на законодательство. Как говорится, закон суров, но это закон.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этой связи вспоминается прецедент 1959 года, когда в Москве был выявлен занесённый из Индии источник страшного недуга — чёрной оспы. Тогда Москву практически изолировали по линии МКАД. И в течение ограниченного временного отрезка было вакцинировано, по разным оценкам, порядка девяти миллионов человек. Отказы, что называется, не принимались. И с угрозой страшной эпидемии было кончено как с классом. Это был по-своему пример исключительной эффективности и государственной решимости.

Конечно, скажут вам: тогда мы жили в тоталитарном государстве с его известными методами принуждения. Однако это не означает, что в демократическом можно игнорировать вопросы большого общественно-экономического значения.

Заявление и Дмитрия Медведева, и главы Роспотребнадзора Анны Поповой о необходимости вакцинировать как минимум 60 процентов сограждан свидетельствуют о том, что в российских верхах по такому вопросу уже сложился чёткий консенсус. Поставленной цели надо добиться любой ценой. Иначе просто экономика может оказаться в состоянии коллапса. Более того, у государства есть соответствующие ресурсы, позволяющие быстро решить эту проблему.

И более того, страна, поставившая на конвейер производство собственных вакцин и выпускающая уже десятки миллионов доз, не может смириться с тем, что обе прививки получило менее 11 процентов населения. Столичный мэр просто с прискорбием сообщает, что в городе с бесплатной вакцинацией и огромным числом прививочных пунктов москвичей, поставивших себе прививку, на порядок меньше, чем во многих европейских мегаполисах — миллион триста тысяч из официальных двенадцати миллионов городского населения.

Не исключено, что изначально пойдут по уже проверенному пути, когда наличие прививочного сертификата станет обязательным условием при приёме на работу, при зачислении в институты и регистрации по месту жительства.

Ну, а привыкшим отдыхать за границей такой сертификат станет просто вторым загранпаспортом.