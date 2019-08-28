https://static.news.ru/photo/a5be2124-c983-11e9-b75a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Венедиктов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Судьбоносным фактором в процессе освобождения из-под стражи главы информагентства «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского стала позиция лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такое мнение высказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Он также отметил твёрдую гражданскую позицию матери журналиста Ларисы Богдановой, которая в июле передала письмо украинскому президенту с откровенным рассказом о том, как ей живётся после ареста сына.

Ключевую роль сыграли три человека — мама Кирилла Вышинского, президенты Путин и Зеленский, — написал Венедиктов в Telegram .

Он также согласился с озвученным политологами и общественниками мнением, что изменение меры пресечения Вышинскому может фактически означать подготовку к процедуре обмена Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

Как ранее писал News.ru, суд в Киеве изменил меру пресечения Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на освобождение под личное поручительство. Теперь тот обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Под арестом журналист находился больше года. Его задержали в Киеве в мае 2018-го. Следствие инкриминирует ему госизмену и поддержку самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Все обвинения в свой адрес он отвергает и заявляет о своей невиновности.

Посредником при передаче адресованного Зеленскому письма Богдановой выступил Венедиктов. По его словам, в тексте не было просьбы освободить сына.

Между тем обмен удерживаемыми лицами между двумя странами отложен на неопределённый срок. Это связано с тем, что с украинской стороны до сих пор нет указа о помиловании граждан. По отношению к Вышинскому — в том числе.