Венедиктов рассказал, что дальше ждёт Навального

https://static.news.ru/photo/08c44dec-6443-11eb-a0d9-96000091f725_660.jpg Алексей Венедиктов Фото: АГН Москва/Global Look Press

Главный реактор «Эха Москвы», руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал, чего ждать Навальному при власти Путина. Блогер не сможет выйти на свободу в ближайшее время, так как не пойдёт на компромисс с президентом.

Венедиктов назвал политику чрезвычайно «гнилой штукой» в этом плане. Кто-то кому-то должен уступить.

Ни Навальный, ни Путин на сегодняшний день — а только эти два человека могут найти компромисс — не смогут этого сделать. Его не выпустят, — подытожил ситуацию журналист в эфире «Эха Москвы».

Главред издания добавил, что в случае, когда встречаются «два символа» страны, ни о какой рациональной истории уже речи быть не может.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения испытательного срока. ФСИН просит заменить блогеру условный срок на реальный. Такое решение принимается ежегодно, в среднем под него попадают порядка 15 тысяч россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный редактор издания «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ещё в середине января спрогнозировал, что будет с Навальным по возвращении в Россию. Журналист уверен, что блогера никто не будет задерживать в аэропорту Внуково.