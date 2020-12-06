Венедиктов рассказал, что Чубайс ушёл из «Роснано» из-за выборов в США

https://static.news.ru/photo/647f80c4-3794-11eb-8841-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Анатолий Чубайс покинул пост главы «Роснано» из-за президентских выборов в США. Такое мнение выразил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Назначение Чубайса означает признание Байдена президентом. То есть на всякий случай, — заявил Венедиктов в эфире радиостанции.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Байден, но Трамп отказывается признавать поражение.

Действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о нарушениях на выборах и о намерении оспорить их в суде. Однако проверки не выявили нарушений настолько масштабных, что могли бы оказать кардинальное влияние на исход голосования.

Кремль до сих пор не направлял официального поздравления Байдену с избранием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сначала стоит дождаться официального подтверждения победы демократа.

Что касается Чубайса, то после ухода из «Роснано» он был назначен на пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями. Венедиктов полагает, что в задачи Чубайса будет входить именно поддерживание связей с администрацией Байдена. Журналист напомнил, что экс-руководитель «Роснано» ранее уже успешно контактировал с бывшим кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон, также представляющей Демократическую партию.

Как ранее писал NEWS.ru, Алексей Пушков с большим сарказмом отнёсся к назначению Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Сенатор назвал бывшего главу «Роснано» «бесталанным деятелем».